MaaT Pharma : Début des négociations prévu le 8 novembre

(CercleFinance.com) - MaaT Pharma a annoncé vendredi que la fourchette indicative de prix de son introduction en Bourse sur Euronext Paris se situait entre 13,5 et 16,5 euros par action.



La société biopharmaceutique dit prévoir, à l'occasion de l'opération, de réaliser une augmentation de capital portant sur plus 2,3 millions actions ordinaires nouvelles, soit un montant d'environ 35 millions d'euros.



Ce chiffre pourrait être porté à près de 3,1 millions de titres, soit une montant d'environ 46,3 millions d'euros, en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.



Sur ce chiffre, MaaT dit avoir reçu des engagements de souscription à hauteur de 17,9 millions d'euros de la part de ses actionnaires historiques et actuels.



L'offre à prix ouvert et le placement global débutent aujourd'hui, avant un début des négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris prévu le 8 novembre.



Bsé à Lyon, MaaT Pharma s'est spécialisé dans la mise en place d'écosystèmes bactériens complets pour restaurer la symbiose du microbiote intestinal lorsqu'il est altéré et ainsi traiter des maladies graves.



Ces écosystèmes bactériens, qui proviennent de donneurs sains ou sont produits par co-fermentation, visent à rétablir à restaurer l'immunité fonctionnelle du patient et à améliorer son pronostic vital dans le cadre de maladies graves, telles que certaines formes de cancers.



