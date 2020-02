Lyft : Repli du titre, 'le marché en attendait davantage'

(CercleFinance.com) - Lyft a publié un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars au quatrième trimestre 2019, contre 669,5 millions de dollars un an plus tôt, soit une hausse de 52%.



La perte trimestrielle nette de l'appli de VTC s'est creusée à 356 millions de dollars, contre 248,9 millions de dollars pour la même période en 2018. Ces chiffres sont néanmoins supérieurs aux attentes.



Le groupe table sur un chiffre d'affaires compris entre 1,055 et 1,06 milliard de dollars au premier trimestre 2020, une prévision légèrement plus optimiste que le consensus, et un chiffre d'affaires annuel compris entre 4,575 et 4,65 milliards de dollars.



' Après les performances d'Uber la semaine dernière, le marché en attendait davantage de Lyft ', commente un analyste.



L'action Lyft décroche de 9% mercredi à la Bourse de Wall Street.



