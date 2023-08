Lyft : Réduction des pertes au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - La plateforme de services de VTC Lyft a dévoilé mardi soir une perte nette de 114,3 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2023, soit 30 cents par action, à comparer à 377,2 millions, soit 1,08 dollar par action, un an auparavant.



Le groupe a renoué avec une marge d'EBITDA ajusté positive, à 4% contre -19,8% au deuxième trimestre 2022, et son chiffre d'affaires a augmenté de 3% à 1,02 milliard de dollars, reflétant une forte croissance de 18% des trajets en covoiturage.



Pour le trimestre en cours, Lyft indique prévoir un EBITDA ajusté entre 75 et 85 millions de dollars, représentant donc une marge d'environ 7% pour un chiffre d'affaires attendu aux environs de 1,13 à 1,15 milliard.



S'il juge les chiffres du deuxième trimestre 'généralement corrects' et les prévisions pour le troisième 'meilleures que prévu', Susquehanna pointe 'des premiers commentaires de la société sur les attentes du quatrième trimestre inférieurs aux estimations'.



