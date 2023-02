Lyft : Objectifs 2024 retirés, le titre décroche

(CercleFinance.com) - Lyft a dévoilé hier soir des résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais abandonné certains de ses objectifs, ce qui se traduisait par une lourde chute de son titre vendredi à la Bourse de New York.



Le spécialiste américain des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) a douché jeudi les espoirs des investisseurs en renonçant à ses objectifs de rentabilité à horizon 2024.



Quelques minutes après les échanges, le titre du groupe de San Francisco décrochait de 35,5%, alors que le Nasdaq cédait au même moment autour de 0,4%.



Dans un communiqué publié hier soir, Lyft a fait état d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre de 1,2 milliard de dollars, en hausse de 21% sur un an et au-dessus de la prévision des analystes de 1,1 milliard.



Son Ebitda ajusté ressort à 126,7 millions de dollars, une performance supérieure à l'objectif de 80 à 100 millions de dollars que le groupe s'était donné en début de trimestre.



Ses perspectives s'avèrent, en revanche, bien plus préoccupantes.



Si l'entreprise dit viser pour le premier trimestre de l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de l'ordre de 975 millions de dollars pour un Ebitda ajusté entre cinq et 15 millions de dollars, elle a déclaré qu'elle comptait réévaluer ses prévisions à moyen terme.



Pour l'instant, ses prévisions d'un Ebitda d'un milliard de dollars et d'une génération de trésorerie de 700 millions de dollars pour 2024 ne semblent donc plus d'actualité.



'L'équipe de direction a indiqué qu'elle avait l'intention d'explorer de nouvelles opportunités en vue de réduire les coûts, mais cette hypothèse n'était pas du tout intégrée dans notre modèle', réagissent ce matin les analystes de Credit Suisse.



Le bureau d'études ramène en conséquence son objectif de cours sur le titre de 34 à 27 dollars.



Evoquant une 'débâcle mémorable', Wedbush Securities dégrade quant à lui sa recommandation de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif réduit de 17 à 13 dollars.



'Il est maintenant devenu clair, après une série de hauts et de bas, que le modèle économique de Lyft est confronté à un défi semblable à l'ascension de l'Everest pour ce qui concerne son objectif de générer une croissance rentable, ce qui contraste fortement avec son grand frère Uber, qui évolue dans la direction opposée en affichant désormais des fondamentaux équilibrés', indique le broker.



Pour Wedbush, la voie la plus prometteuse pour le groupe consiste maintenant en l'hypothèse d'un rachat, même si le courtier estime que les repreneurs potentiels vont se faire rares.



Les équipes de New Street Research partagent le même avis, soulignant qu'alors qu'Uber affiche une forme étincelante, Lyft lutte désormais pour sauver sa peau, ce qui lui fait redouter l'enclenchement d'un cercle vicieux.



'Cela confirme notre thèse de longue date, selon laquelle le leader d'un marché concentre toute la valeur, et génère une excellente rentabilité, là où son challenger peut, au mieux, espérer survivre', conclut-il.



Le cours de l'action Lyft a désormais été divisé par sept depuis son introduction en Bourse en 2019.



