Lyft : Le marché salue les résultats et les perspectives

(CercleFinance.com) - Lyft grimpe de plus de 14% ce vendredi à la Bourse de New York après avoir fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu et de perspectives jugées prometteuses.



Sur son deuxième trimestre, le spécialiste des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 30% à de 990,7 millions de dollars, une performance bien au-dessus de la moyenne des prévisions des analystes à 959 millions de dollars.



Le concurrent d'Uber a également fait état d'un Ebitda ajusté de 79,1 millions de dollars, au-dessus des objectifs que le groupe de San Francisco s'était fixé mais aussi du consensus, qui visait 19 millions de dollars.



Les analystes saluent des résultats qu'ils attribuent tout à la fois à une amélioration du nombre de chauffeurs, de clients, du taux de fidélité et de la qualité du service.



'L'expérience-client continue de se bonifier avec un nombre de chauffeurs qui n'a jamais été aussi haut depuis la pandémie, ce qui se traduit par de moindres temps d'attente et un repli du prix des courses', souligne Credit Suisse.



Si les prévisions de l'entreprise pour le troisième trimestre se sont révélées quelque peu décevantes, Lyft a déclaré viser un Ebitda ajusté de l'ordre d'un milliard de dollars à horizon 2024, dont un flux de trésorerie disponible (FCF) de 700 millions de dollars, alors que le marché se montrait bien moins optimiste.



L'action s'adjugeait plus de 14% vendredi matin sur le Nasdaq suite à cette publication. Le titre a perdu plus de 59% depuis le début de l'année et près de 73% depuis son introduction en Bourse, en 2019.



