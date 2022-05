Lyft : La croissance appelée à ralentir, le titre décroche

(CercleFinance.com) - Lyft a fait état mardi soir de résultats meilleurs que prévu mais aussi de prévisions jugées décevantes, ce qui faisait perdre au spécialiste des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) près d'un tiers de sa valeur boursière à la Bourse de New York ce mercredi matin.



Le concurrent d'Uber a dévoilé hier un chiffre d'affaires de 875,6 millions de dollars pour le premier trimestre, en hausse de 44% d'une année sur l'autre, pour une perte nette réduite à 196,9 millions de dollars contre -427,3 millions de dollars il y a un an.



Les analystes évoquent néanmoins une reprise 'laborieuse' en comparaison de son grand rival, dont le chiffre d'affaires s'est envolé de 141% sur la même période.



Lyft a annoncé par ailleurs prévoir un ralentissement de sa croissance au deuxième trimestre, à +27% d'une année sur l'autre, ce qui explique aussi pourquoi l'action décroche de plus de 33% ce matin sur le Nasdaq.



Les analystes de Wedbush déplorent, de leur côté, un niveau de dépenses 'digne d'une rock star des années 80'.



Au total, les coûts du groupe ont augmenté de 5% pour atteindre 1,07 milliard de dollars au cours du trimestre écoulé, une progression qui - d'après Wedbush - ne fait rien pour apaiser les craintes des investisseurs.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.