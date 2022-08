Luthansa : Retour aux bénéfices sur le deuxième trimestre

(CercleFinance.com) - La compagnie allemande Lufthansa a annoncé jeudi avoir renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre à la faveur du spectaculaire redressement du trafic aérien.



Le groupe indique avoir dégagé un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) de 393 millions d'euros sur le trimestre écoulé, contre une perte de 827 millions d'euros un an plus tôt.



Les analystes prévoyaient de leur côté un résultat opérationnel de l'ordre de 220 millions d'euros.



Ce retour aux bénéfices s'entend aussi en termes nets, puisque le transporteur affiche un profit net de 259 millions d'euros, à comparer avec une perte nette de 756 millions d'euros il y a un an.



Son chiffre d'affaires trimestriel a presque triplé, atteignant 8,5 milliards d'euros contre 3,2 milliards d'euros au deuxième trimestre 2021, à la faveur d'un véritable 'boom' de la demande.



Ce dynamisme lui a permis d'optimiser son 'yield management', qui consiste à maximiser la recette d'un vol, ainsi ses coefficients d'occupation, tandis que l'activité de fret aérien a profité du contexte logistique tendu, notamment en matière de capacités transatlantiques.



S'agissant de ses perspectives, Lufthansa Group a affiné sa prévision annuelle, déclarant tabler sur un Ebit ajusté de plus de 500 millions d'euros cette année, un objectif en ligne avec les attentes du marché.



Suite à ces annonces, l'action Lufthansa s'adjugeait plus de 5% jeudi à la Bourse de Francfort.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.