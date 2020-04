Lufthansa : Va répartir les responsabilités financières

(CercleFinance.com) - Lufthansa a déclaré qu'il réduisait son conseil d'administration de sept à six membres après la démission de son directeur financier Ulrik Svensson pour des raisons de santé.



Le groupe estimant que la crise actuelle n'est 'pas le bon moment' pour nommer un nouveau directeur financier, la compagnie aérienne allemande prévoit de répartir ses responsabilités entre les membres du conseil d'administration.



En conséquence, l'activité du département informatique, numérique et innovation dirigée par Thorsten Dirks sera élargi pour inclure des parties importantes du département financier, a indiqué la société.



Lufthansa a déclaré en début de semaine qu'il faudrait 'des mois' pour que les restrictions mondiales sur les voyages soient complètement levées et des 'années' pour que la demande mondiale de voyages en avion revienne aux niveaux d'avant la crise.



Sur la base de ces hypothèses, la compagnie aérienne a décidé de réduire la capacité de ses opérations aériennes et de l'administration à long terme, annonçant également la mise en arrêt de certains de ses appareils.



