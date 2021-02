Lufthansa : Une obligation de 1,6 MdE pour rembourser KfW

(CercleFinance.com) - Lufthansa a émis une obligation de 1,6 milliard d'euros pour rembourser un prêt de la banque de développement allemande Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW) avant la date prévue, a déclaré ce matin le groupe aérien.



L'obligation a été placée en deux tranches, la première ayant une durée de quatre ans jusqu'en 2025 et un montant de 750 millions d'euros, portant un intérêt de 2,875 % par an.



La seconde tranche a une durée de sept ans, jusqu'en 2028, avec un montant de 850 millions d'euros et un taux de remboursement de 3,75% par an.



Lufthansa a déclaré que les fonds permettront de rembourser le prêt d'un milliard d'euros de la KfW, ce qui signifie que la société récupérera l'avion mis en gage pour garantir le prêt.



Le refinancement permet également de réduire les coûts de financement, a déclaré la compagnie.



A la fin du troisième trimestre, Lufthansa disposait de 10,1 milliards d'euros de liquidités.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.