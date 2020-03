Lufthansa : S&P Global Ratings révise sa note

(CercleFinance.com) - Vendredi, S&P Global Ratings a abaissé d'un cran ses notes concernant huit compagnies aériennes européennes, alors que la propagation rapide du COVID-19 a provoqué l'effondrement de la demande dans le secteur du trafic aérien en quelques semaines.



S&P a déclaré avoir réduit ses notes sur easyJet, Ryanair, Lufthansa, IAG et SAS, entre autres.



La pandémie pose ainsi de sérieux défis à l'industrie dans son ensemble étant donné l'incertitude concernant la gravité et la durée de l'épidémie, a indiqué l'agence de notation, qui a abaissé la note de Lufthansa à 'BBB-'.



