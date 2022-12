Lufthansa : S'envole de 3%, relève encore ses prévisions

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 3% après l'annonce d'une révision en hausse des prévisions sur l'année 2022.



Le groupe continue de constater une forte demande de voyages aériens. Les rendements moyens dans le secteur des passagers restent bien supérieurs au niveau d'avant la crise.



Les résultats d'octobre et de novembre ont dépassé les attentes. La situation des réservations pour les mois à venir indique une poursuite de la tendance positive dans les activités passagers du groupe.



Le groupe s'attend donc à pouvoir générer un EBIT ajusté d'environ 1,5 milliard d'euros au cours de l'exercice 2022. Il avait déjà révisé à la hausse ses prévisions fin octobre dernier.



Le transporteur s'attendait fin octobre à un bénéfice avant intérêt et taxes (Ebit) de plus d'un milliard d'euros en 2022. Il l'envisageait précédemment autour de 500 millions d'euros.



Il anticipait des capacités représentant 80% de leurs niveaux de 2019 pour le quatrième trimestre, ce qui devrait lui permettre de dégager un résultat opérationnel positif sur les trois derniers mois de l'année.



