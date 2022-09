Lufthansa : Plombé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Lufthansa dévisse de près de 5% à Francfort, plombé par une dégradation de conseil chez Stifel de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 8,5 à six euros, dans une note consacrée aux compagnies aériennes et aux opérateurs aéroportuaires européens.



Le broker prévient que le contexte de 2023 pour le secteur 'devrait être plus difficile que ce que la plupart attendent', mais estime que 'la vigueur du bilan et la transformation du FCF apportent une certaine protection à la baisse' pour le titre du transporteur allemand.



