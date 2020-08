Lufthansa : Lourde perte opérationnelle au 2ème trimestre

(CercleFinance.com) - Lufthansa a déclaré jeudi que la crise du coronavirus avait eu un impact 'considérable' sur ses résultats du deuxième trimestre.



Malgré les importantes réductions de coûts consenties par la compagnie allemande, le trimestre s'est soldé par une perte opérationnelle de 1,7 milliard d'euros, contre un bénéfice d'exploitation de 754 millions euros un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires trimestriel s'est écroulé de 80% pour s'établir à 1,9 milliards d'euros, loin des 9,6 milliards d'euros publiés au deuxième trimestre 2019.



Le transporteur précise que la plus grande partie des revenus du trimestre écoulé (à hauteur de 1,5 milliards d'euros) ont été générés par son activité de fret aérien, Lufthansa Cargo, et sa division de services techniques aéronautique, Lufthansa Technik.



La première compagnie allemande - qui a annoncé son intention de supprimer quelque 22.000 postes - a confirmé sa prévision d'une perte opérationnelle sur la seconde partie de l'année.



Seule véritable bonne nouvelle de la publication, Lufthansa dit avoir pu utiliser 20% des capacités de sa flotte au mois de juillet, avec un coefficient d'occupation qui dépassait 70% sur les vols européens.



L'action progressait en conséquence de près de 3% jeudi matin à la Bourse de Francfort.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.