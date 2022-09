Lufthansa : Les pilotes se mettent en grève

(CercleFinance.com) - Lufthansa a annoncé jeudi qu'une grève de ses pilotes viendrait affecter ses départs depuis l'Allemagne pendant toute la journée de demain.



La compagnie aérienne explique dans un communiqué n'avoir pas voulu céder aux exigences du syndicat Vereinigung Cockpit (VC), à l'origine de ce mouvement de grève.



D'après le groupe, VC réclamerait non seulement une hausse de salaires de 5,5% d'ici à la fin de l'année, mais aussi une revalorisation salariale supérieure à l'inflation à compter de janvier 2023.



Selon les calculs de Lufthansa, ces demandes devraient conduire à une augmentation de l'ordre de 16% de la masse salariale de ses équipages de cabine sur une durée de deux ans.



En y ajoutant les exigences de rémunération formulées par Cockpit en matière de congés maladie, de vacances et de formation, estimée à +25% supplémentaires, ces mesures feraient flamber les salaires des pilotes de plus de 40%, un niveau jugé 'inacceptable' par la compagnie.



Lufthansa propose, à la place, une augmentation de salaire de 900 euros mensuels qui prendrait effet en deux temps.



Vers 12h00, l'action du transporteur reculait de 0,18%, à 10,94 euros.



