Lufthansa : Accord tripartite avec Boeing et ESG

(CercleFinance.com) - Boeing annonce la signature d'un accord tripartite avec ESG Elektroniksystem-und Logistik-GmbH et Lufthansa Technik afin de qui renforcer leurs efforts conjoints à soutenir la nouvelle flotte allemande de P-8A Poseidon.



Les trois partenaires constituent désormais l'équipe responsable de l'exécution du programme de soutien P-8A en Allemagne.



'Les trois sociétés se complètent parfaitement. Cela nous permet d'offrir le meilleur niveau de service possible sur l'ensemble du cycle de vie de l'avion', a commenté Michael von Puttkamer, vice-président Special Aircraft Services chez Lufthansa Technik.



Les premières livraisons des P-8A Poseidon en Allemagne sont prévues pour 2024 et Boeing estime que ce programme générera quelque 250 emplois dans le pays.



'Déployé dans le monde entier avec près de 150 avions livrés ou en service, et plus de 450 000 heures de vol sans accident, le P-8A est un outil indispensable pour la guerre anti-sous-marine, le renseignement, la surveillance, la reconnaissance et les opérations de recherche et de sauvetage', assure l'avionneur.



