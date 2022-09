Lufthansa : Accord salarial conclu avec les pilotes

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé lundi avoir finalisé un accord salarial avec le syndicat de pilotes Vereinigung Cockpit, qui prévoit aussi l'absence de toute grève de leur part jusqu'à la fin juin 2023.



Aux termes de ce compromis, qui fait suite à plusieurs semaines de négociations, les membres d'équipage se verront proposer une augmentation de 490 euros par mois en deux étapes, l'une avec effet rétroactif prenant effet le 1er août 2022 et l'autre qui s'appliquera à partir du 1er avril 2023.



Dans un communiqué, Lufthansa explique que cette revalorisation va surtout bénéficier aux salaires des débutants, qui seront améliorés de 20% tandis que les capitaines les plus expérimentés ne seront augmentés, eux, que de 5,5%.



Cotée à la Bourse de Francfort, l'action Lufthansa progressait de plus de 2,5% suite à ces annonces.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.