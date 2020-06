Lufthansa : 22.000 suppressions de postes en vue

(CercleFinance.com) - Lufthansa a annoncé lundi avoir informé les représentants de ses organisations syndicales de sa volonté de supprimer un total de 22.000 postes à temps plein, dont la moitié en Allemagne.



Le transporteur aérien allemand - qui met en avant les 'sérieuses conséquences' de l'épidémie de coronavirus sur son secteur - explique que ces mesures de restructuration concerneront l'ensemble de ses filiales.



Dans le détail, ce sont 5000 emplois qui seront détruits au sein de sa compagnie phare, dont 600 postes de pilotes, 2600 postes de personnel de bord et 1500 postes de personnel au sol.



Au niveau du groupe, quelque 1400 postes sont appelés à disparaître au sein du siège social et des départements administratifs.



Chez Lufthansa Technik, sa filiale de maintenance, ce sont 4500 postes qui sont concernés par ces mesures, dont 2500 en Allemagne.



Enfin, LSG Group - sa branche de restauration - devra à elle seule supprimer 8300 postes.



Dans son communiqué publié dans la soirée d'hier, Lufthansa explique vouloir garantir le maintien de plus de 100.000 postes, en dépit des difficultés qui touchent actuellement le secteur aérien.



En fin d'année dernière, le groupe comptait environ 138.350 employés.



