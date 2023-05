LSEG : Vers un départ de la directrice financière

(CercleFinance.com) - London Stock Exchange Group (LSEG) annonce qu'Anna Manz a décidé de quitter son poste de directrice financière (CFO) et membre du conseil d'administration, afin de devenir CFO en dehors du secteur financier, à savoir chez le groupe agroalimentaire suisse Nestlé.



Elle restera CFO du groupe de Bourses britannique pour la durée de sa période de préavis de 12 mois, soit jusqu'en mai 2024. Le processus d'identification de son successeur est en cours et d'autres informations seront apportées en temps voulu.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.