LSEG : Semestriels légèrement inférieurs aux attentes

(CercleFinance.com) - London Stock Exchange Group, l'opérateur de la Bourse de Londres, a dévoilé jeudi des résultats semestriels légèrement inférieurs aux attentes.



Le groupe a fait part ce matin d'un chiffre d'affaires total (hors recouvrements) en hausse de 11,8% à 3,99 milliards de livres, en ligne avec le consensus.



Mais son bénéfice opérationnel ajusté (Ebitda) s'est établi à 1.872 millions de livres, soit une hausse de 4,1%, ce qui n'atteint pas tout à fait le consensus des analystes qui tablait sur 1.910 millions.



Sa marge d'exploitation s'est par ailleurs tassée, pour revenir à 46,9% contre 50,4% un an plus tôt.



Dans son communiqué, LSEG dit désormais tabler sur une croissance à taux de change constants de son chiffre d'affaires annuel hors recouvrements dans le haut de la fourchette de 6% à 8% qu'il visait jusqu'ici.



Son objectif d'une marge opérationnelle ajustée (Ebitda) d'environ 48,3% est quant à lui maintenu.



Concernant la rémunération de ses actionnaires, le groupe prévoit de verser un acompte sur dividende en augmentation de 12,6% à 35,7 pence, ainsi que de lancer un nouveau programme de rachats d'actions de 750 millions de livres, devant être bouclé d'ici à avril 2024.



Sur les six premiers mois de l'année, le groupe avait déjà racheté des titres pour quelque 400 millions de livres.



Cotée à la Bourse de Londres, l'action LSEG reculait de 1,4% jeudi après la parution de ces chiffres.



