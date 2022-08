LSE Group : Bien orienté avec ses semestriels

(CercleFinance.com) - L'action London Stock Exchange (LSE) Group gagne 2% après l'annonce d'un dividende intérimaire en hausse de 27% à 31,7 pence par action, à l'occasion de la publication par le groupe de Bourses de ses résultats pour les six premiers mois de l'année.



Ces derniers font ressortir un BPA ajusté pro forma en hausse de 21% à 167,4 pence, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajusté de 48,8%, 'en bonne voie pour atteindre l'objectif de marge d'au moins 50% d'ici la fin de 2023'.



Toujours en données pro forma, à 3,57 milliards de livres sterling, le revenu total (excluant les recouvrements) ajusté a augmenté de 6,2% à taux de change constant, et de 7% en excluant les impacts du conflit entre l'Ukraine et la Russie.



