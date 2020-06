LSE : Enquête approfondie sur l'acquisition de Refinitiv

(CercleFinance.com) - L'action London Stock Exchange Group se redresse mardi matin à la Bourse de Londres au lendemain de l'annonce par la Commission européenne de l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet d'acquisition de Refinitiv, un fournisseur de données et d'infrastructures pour les marchés financiers.



D'après Bruxelles, l'opération combinerait d'importantes plateformes de négociation de titres, ce qui pourrait déboucher sur part de marché cumulée 'très importante'.



La Commission craint également que les concurrents sur le marché des flux de données consolidés en temps réel et des services sur postes de travail ('desks') soient exclus de l'accès aux données d'entrée du LSE.



La Commission dispose à présent de 90 jours ouvrables, soit jusqu'au 27 octobre, pour prendre une décision.



Après avoir cédé près de 2% hier, l'action du London Stock Exchange Group effaçait ses pertes mardi matin et reprenait environ 2,1%.



