LSE : Dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - London Stock Exchange Group (LSEG) gagne près de 1% avec des propos favorables de Jefferies qui entame un suivi du titre du groupe de Bourses britannique avec un conseil 'achat' et un objectif de cours fixé à 85 livres sterling.



Le broker y voit un 'leader mondial des données financières à une époque de demande croissante' suite à l'acquisition de Refinitiv, et perçoit pour le titre un chemin de revalorisation alors que la direction continue de réaliser ses objectifs.



