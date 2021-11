Lowe's : Objectifs annuels à nouveau rehaussés

(CercleFinance.com) - Lowe's Companies annonce rehausser à nouveau ses objectifs pour l'exercice en cours, tablant désormais sur une marge opérationnelle de 12,4% et des revenus de l'ordre de 95 milliards de dollars, en croissance d'environ 33% sur une base comparable sur deux ans.



La chaine de magasins de bricolage publie au titre de son troisième trimestre comptable un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars, soit 2,73 dollars par action. En données ajustées, ce BPA a augmenté de 38% par rapport à la même période en 2020.



A 22,9 milliards de dollars, son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 2,2% en données comparables et en comparaison annuelle, dont une croissance de 2,6% pour l'activité de rénovation résidentielle aux Etats-Unis.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.