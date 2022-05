Lowe's : Hausse de 31% du dividende trimestriel

(CercleFinance.com) - Lowe's Companies annonce que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 1,05 dollar par action, payable le 3 août aux actionnaires inscrits au 20 juillet, soit une augmentation de 31% par rapport au dividende trimestriel précédent.



'L'augmentation du dividende d'aujourd'hui reflète la solidité et la cohérence de nos flux de trésorerie et notre engagement continu à restituer le capital à nos actionnaires', commente Marvin R. Ellison, le PDG de la chaine de rénovation résidentielle.



Pour rappel, Lowe's a publié récemment, au titre de son premier trimestre comptable, un BPA en augmentation de 9,3% à 3,51 dollars, pour un chiffre d'affaires de 23,7 milliards de dollars, en baisse de 4% en données comparables.



