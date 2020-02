Lowe's : BPA meilleur que prévu au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Lowe's Companies publie au titre de son quatrième trimestre comptable un bénéfice net de 509 millions de dollars, soit 66 cents par action. En données ajustées, le BPA a augmenté de 17,5% à 94 cents, soit trois cents de plus que prévu.



La chaine de magasins de bricolage a vu ses revenus augmenter de 2,5% en données publiées comme comparables, à 16 milliards de dollars, dont une progression de 2,6% en comparable pour l'activité rénovation résidentielle aux Etats-Unis.



Pour l'exercice en cours, le groupe basé à Mooresville (Caroline du Nord) anticipe un BPA ajusté entre 6,45 et 6,65 dollars, pour une croissance du chiffre d'affaires d'environ 2,5 à 3% (environ 3 à 3,5% en comparable).



