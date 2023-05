Lowe's : Abaissement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Compte tenu d'une déflation du bois d'oeuvre plus importante que prévu et de ventes discrétionnaires de bricolage plus faibles qu'anticipé, Lowe's Companies indique abaisser ses objectifs annuels, à l'occasion de sa publication trimestrielle.



Pour l'exercice en cours, la chaine de rénovation résidentielle n'espère plus qu'un BPA ajusté entre 13,20 et 13,60 dollars, une marge opérationnelle ajustée entre 13,4 et 13,6%, ainsi que des ventes d'environ 87 à 89 milliards de dollars (-2 à -4% en comparable).



Sur son premier trimestre, Lowe's a vu son BPA ajusté augmenter de 5% à 3,67 dollars, pour des ventes de 22,3 milliards, en diminution de 4,3% en comparable en partie du fait de conditions météorologiques défavorables ce printemps.



