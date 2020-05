Logitech : En forte hausse, chiffre d'affaires annuel record

(CercleFinance.com) - Les actions gagnent près de 6% à la Bourse de Zurich après l'annonce des résultats annuels. Logitech, le fabricant suisse de souris, claviers et accessoires de jeux vidéo sans fil, a dépassé les attentes des analystes en publiant un chiffre d'affaires record pour son exercice 2020, clos le 31 mars.



La demande de vidéoconférence, de travail à distance, de contenu en streaming et d'équipement de jeu a fait grimper les ventes de Logitech de 7% à 2,98 milliards de dollars, le plus haut niveau jamais atteint, a annoncé le groupe.



Le résultat d'exploitation non-GAAP a augmenté de 10% à 387 millions de dollars, tandis que le BPA a augmenté de 7% à 2,15 dollars.



'Nous avons réalisé cinq années consécutives de croissance à deux chiffres ou presque, et les produits de Logitech n'ont jamais été aussi pertinents', a déclaré le DG Bracken Darrell.



Logitech a confirmé ses perspectives pour l'exercice 2020/2021 d'une croissance moyenne des ventes à un chiffre en donnée constante et de 380 millions de dollars à 400 millions de dollars de résultat d'exploitation non-GAAP.



