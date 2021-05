Loews : Retour aux bénéfices au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Loews Corp, conglomérat dont les activités vont de l'énergie à l'assurance et à l'hôtellerie, publie au titre du premier trimestre 2021 un bénéfice net de 261 millions de dollars, soit 97 cents par action, à comparer à une perte de 2,20 dollars par action un an auparavant.



'Le solide bénéfice net de Loews a été tiré par CNA Financial Corporation, qui a amélioré son revenu net d'investissement, ses gains nets de placement et réalisé de solides résultats sous-jacents en matière de souscription en assurance-dommages', explique le groupe.



Il ajoute que Boardwalk Pipelines a également contribué positivement à ses résultats trimestriels, alors que Loews Hotels & Co a enregistré une perte nette en raison de l'impact négatif continu sur les déplacements de la pandémie de Covid-19.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.