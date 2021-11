Loews Corp : Hausse de 70% du BPA trimestriel

(CercleFinance.com) - Loews Corporation publie un bénéfice net de 220 millions de dollars, ou 0,85 dollar par action, au titre du troisième trimestre 2021, à comparer à 139 millions (0,50 dollar par action), sur la même période en 2020.



Le conglomérat précise que chacune de ses filiales CNA Financial Corporation, Boardwalk Pipelines et Loews Hotels & Co, a contribué significativement à l'augmentation d'une année à l'autre du bénéfice net de l'ensemble.



'CNA a enregistré de solides résultats d'investissement, des résultats d'assurance vie et de groupe favorables, et son ratio combiné sous-jacent a continué de s'améliorer', précise notamment le PDG James Tisch à propos de la filiale d'assurance.



