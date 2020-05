Loews Corp : En perte au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Loews Corp, conglomérat dont les activités vont de l'énergie à l'assurance et à l'hôtellerie, publie au titre du premier trimestre 2020 une perte nette de 632 millions de dollars, soit 2,20 dollars par action, à comparer à un BPA de 1,27 dollar un an auparavant.



Cette dégradation s'explique d'abord par une lourde charge exceptionnelle chez la filiale de forage en mer Diamond Offshore Drilling, ainsi qu'un déclin du revenu d'investissement net chez la compagnie d'assurances CNA Financial et pour la maison-mère.



'Les perturbations économiques causées par la pandémie de Covid-19 et les mesures prises pour endiguer la propagation du virus ont significativement affecté les résultats de Loews au premier trimestre', explique plus généralement le groupe.



