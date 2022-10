Loews Corp : Changement à la direction de Loews Hotels

(CercleFinance.com) - Loews Corp annonce que Jonathan Tisch assumera le rôle de président exécutif de sa filiale Loews Hotels et que Alex Tisch lui succèdera comme CEO, à compter du 1er janvier 2023. Jon Tisch restera co-président du conseil d'administration du groupe, aux côtés d'Andrew Tisch.



En tant que dirigeant de Loews Hotels depuis 1986, Jon Tisch a conçu l'expansion de l'entreprise. Il est président émérite de l'United States Travel Association, l'organisation qui a succédé à la Travel Business Roundtable, qu'il a fondée.



Alex Tischa a rejoint Loews Hotels en juin 2017. Au cours des cinq dernières années, il a participé à la création et de l'exécution du plan stratégique de l'entreprise, dont il a accéléré la croissance en renforçant ses partenariats et la dotant de nouvelles propriétés.



