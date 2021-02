Loews Corp : BPA doublé au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Loews Corp, conglomérat dont les activités vont de l'énergie à l'assurance et à l'hôtellerie, publie au titre du quatrième trimestre 2020 un bénéfice net de 397 millions de dollars, soit 1,45 dollar par action, à comparer à un BPA de 73 cents un an auparavant.



Cette amélioration a été tirée par les contributions de la compagnie d'assurance CNA Financial et du groupe de transport et stockage énergétique Boardwalk Pipelines, alors que Loews Hotels a continué de souffrir de la pandémie de Covid-19.



'Les perturbations économiques causées par la pandémie et les mesures visant à atténuer sa propagation ont considérablement affecté les résultats de Loews en 2020', ajoute le groupe, qui a essuyé une perte nette annuelle de 3,32 dollars par action.



