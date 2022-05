Loews Corp : Bond de 40% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Loews Corporation annonce au titre des trois premiers mois de 2022 un bénéfice net de 338 millions de dollars, soit 1,36 dollar par action, en augmentation d'un peu plus de 40% comparativement à un BPA de 97 cents sur la même période de 2021.



Le conglomérat explique que sa filiale d'assurances CNA Financial a réalisé un bénéfice d'exploitation solide avec des résultats plus élevés en termes de souscription en assurance dommages hors catastrophes et des pertes sur catastrophes plus faibles.



Loews Hotels a vu une amélioration considérable de ses résultats grâce à la reprise des voyages après la pandémie de Covid-19, alors que le bénéfice de Boardwalk Pipelines a augmenté à la faveur de projets de croissance récemment mis en service.



