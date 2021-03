Lockheed Martin : Vol inaugural du F-35 destiné au Danemark

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce aujourd'hui que le L-001, le premier F-35 Lightning II destiné au Danemark, a effectué son premier vol inaugural cette semaine.



Le Danemark est le cinquième pays européen de l'OTAN à exploiter un F-35, rejoignant ainsi le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège et l'Italie.



Le F-35 permettra à la Royal Danish Air Force de s'entraîner et de se battre aux côtés de ses alliés de l'OTAN, créant ainsi 'un puissant moyen de dissuasion', dixit Lockheed Martin.



Le L-001 sera livré à la Royal Danish Air Force en avril et s'envolera un peu plus tard jusqu'à la base Luke Air Force, en Arizona, pour la formation des pilotes. Les F-35 seront ensuite livrés au Danemark en 2023.



