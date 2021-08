Lockheed Martin : Vers le lancement des nanosatellites LINUSS

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que son système LINUSS (Lockheed Martin In-space Upgrade Satellite System) a terminé ses tests environnementaux et pourra prendre le chemin des étoiles avant la fin de l'année.



Composé d'une paire de CubeSats (soit deux nanosatellites de la taille d'un grille-pain), LINUSS vise à démontrer que les petits satellites peuvent jouer un rôle essentiel dans le maintien d'architectures spatiales critiques sur n'importe quelle orbite.



Développés grâce à un financement interne, les deux CubeSats de LINUSS seront 'les plus performants en orbite terrestre géosynchrone', assure Lockheed Martin.



La mission de LINUSS est de valider les capacités de manoeuvre essentielles pour les futures missions de mise à niveau et d'entretien de l'espace de Lockheed Martin, ainsi que de présenter des capacités miniaturisées de connaissance du domaine spatial.





