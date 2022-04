Lockheed Martin : Validé par la Marine américaine

(CercleFinance.com) - L'U.S. Marine Corps a déclaré la capacité opérationnelle initiale (IOC) de l'hélicoptère de transport lourd CH-53K de Sikorsky, validant ainsi l'état de préparation opérationnelle de la plate-forme pour le déploiement avancé de Marines et d'équipements dans le monde entier.



Sikorsky, une société Lockheed Martin a conçu et fabriqué le CH-53K, qui permet au Corps des Marines des États-Unis et aux armées internationales de déplacer des troupes et des équipements du navire à la côte, et à des terrains en altitude, plus rapidement et plus efficacement qu'auparavant.



'C'est un vote de confiance de la part des dirigeants du Marine Corps et démontre le rôle essentiel du CH-53K, qui donne aux forces plus de portée et d'agilité pour effectuer le transport expéditionnaire d'assaut lourd de véhicules blindés, d'équipement et de personnel', déclare Paul Lemmo, président de Sikorsky.



La déclaration d'IOC va permettre la production à plein régime dès 2023.



L'objectif d'acquisition approuvé est de 200 appareils.



