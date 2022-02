Lockheed Martin : Va produire 12 hélicoptères pour Israël

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a fait savoir hier soir qu'il produira 12 hélicoptères de transport lourd CH-53K pour Israël.



Selon l'accord, les premières livraisons sont prévues à compter de 2025.

Les hélicoptères CH-53K remplaceront la flotte d'hélicoptères CH-53D Yasur modifiés de l'armée de l'air israélienne (IAF).



'Le tout nouveau CH-53K offre des capacités modernes de pointe qui améliorent la capacité de survie, la sécurité et réduit la charge de travail du personnel navigant par rapport à son prédécesseur, ce qui en fait la solution idéale pour la mission exigeante de l'IAF', assure Lockheed Martin.



Les appareils seront fabriqués au siège social de Sikorsky à Stratford (Connecticut), en tirant parti des processus de construction numérique et de technologie de pointe de la société.



