Lockheed Martin : Va livrer les hélicoptères présidentiels US

(CercleFinance.com) - Sikorsky, une société du groupe Lockheed Martin, est sous contrat afin de fabriquer un total de 23 hélicoptères présidentiels VH-92A pour l'US Marine Corps.



Le constructeur devrait livrer le dernier lot de cinq appareils en 2023 et précise que ses équipes terminent actuellement les modifications finales sur 12 appareils en production dans ses usines du Connecticut et de New-York.



'Le programme respecte le budget et le calendrier de livraison prévu', a assuré le colonel Eric Ropella, directeur du programme présidentiel des hélicoptères.



Le VH-92A transportera le président et le vice-président des États-Unis ainsi que d'autres officiels.



