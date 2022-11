Lockheed Martin : Va former des équipes cyber de l'US Army

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce un accord avec l'armée des Etats-Unis afin de soutenir la cyber-préparation et la formation de jusqu'à 17 000 civils membres du service Cyber de l'US Army.



Dans ce cadre, la dernière solution de cyber-gestion de Lockheed Martin, Mission Readiness & Reporting (MR2), permettra d'identifier, de cultiver, d'évaluer et de former les employés civils de l'armée en fonction des capacités de chacun.



Cette préparation garantit que la main d'oeuvre constituée par les civils chargé du cyber soit 'agile, résiliente et en avance sur la menace', a déclaré Tish Rourke, vice-président de Cyber ​​& Intelligence chez Lockheed Martin.



Lockheed Martin ajoute que les organisations gouvernementales et commerciales qui ont besoin de capacités de formation et de gestion de la main-d'oeuvre peuvent utiliser MR2 pour répondre à leurs besoins d'évaluation et de surveillance des compétences.



