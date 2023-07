Lockheed Martin : Va développer un vaisseau spatial nucléaire

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir remporté un contrat auprès de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) pour mettre au point un vaisseau spatial à propulsion nucléaire dans le cadre du projet ' Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO) '.



La démonstration en vol dans l'espace d'un véhicule à moteur-fusée thermique nucléaire aura lieu ' au plus tard en 2027 ', assure Lockheed Martin.



Alors que les moteurs à propulsion dite chimique sont depuis longtemps la norme pour les vols spatiaux, les Humains ont besoin d'une propulsion beaucoup plus puissante et efficace, notamment s'ils veulent se rendre sur Mars.



Les moteurs de propulsion nucléaire thermique (NTP) offrent une poussée aussi élevée que la propulsion chimique conventionnelle avec une efficacité deux à cinq fois supérieure, ce qui signifie que le vaisseau spatial pourront voyager plus vite et plus loin et réduire considérablement les besoins en ergols.



'Il s'agit d'une technologie de pointe qui pourra être utilisée pour transporter des humains et des matériaux vers la Lune. Un vaisseau spatial remorqueur nucléaire sûr et réutilisable révolutionnerait les opérations cislunaires ', a commenté Kirk Shireman, vice-président des campagnes d'exploration lunaire chez Lockheed Martin.





