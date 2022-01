Lockheed Martin : Va construire le LMTX en Alabama et Géorgi

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que le LMTX, son avion ravitailleur stratégique, sera fabriqué à Mobile (Alabama) et à Marietta (Géorgie).



L'appareil a été présenté en septembre 2021 dans le cadre du programme KC-Y 'Bridge Tanker' de l'US Air Force.



'En localisation la production du LMTX en Alabama et en Géorgie, Lockheed Martin confirme son engagement de construire le LMXT en Amérique,par des Américains et pour des Américains', a déclaré le président-directeur général de Lockheed Martin, James Taiclet.





