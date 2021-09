Lockheed Martin : Va construire des pièces de F16 à Johnstown

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé aujourd'hui que son usine de Johnstown (Pennsylvanie) allait être mobilisée pour fabriquer certaines pièces de F-16.



En effet, face au succès de son avion de combat multi-rôle à travers le monde, Lockheed Martin se doit de développer des sites de fabrication de pièces supplémentaires pour faire face à la demande.



L'avionneur envisage ainsi de louer un nouveau bâtiment et estime que les nouvelles activités à Johnstown devraient générer 80 emplois supplémentaires dans la ville.



Une fois construites, les pièces seront expédiées à Greenville, en Caroline du Sud, pour assemblage final et intégration sur la ligne de production des F-16.



Les premiers travaux à Johnstown débuteront cette année tandis que le gros des embauches et d'autres efforts importants commenceront en 2022, précise Lockheed Martin.





