Lockheed Martin : Une année 2021 couronnée de succès pour le

A l'heure du bilan de l'année 2021, Lockheed Martin se félicite du succès international de son F-35, deux nouveaux pays - à savoir la Suisse et la Finlande - ayant opté pour la 5e génération de cet appareil multi-rôle.



'Fournir un soutien sans précédent à une flotte en pleine croissance, participer à de nombreux exercices interarmées et atteindre notre objectif de livraison pendant une pandémie mondiale n'était pas une mince affaire', résume Bridget Lauderdale, vice-présidente et directrice générale du programme F-35



Au cours de la dernière année, Lockheed Martin a livré un total de 142 avions F-35.



A eux seuls, les F-35B du U.S. Marine Corps et de la Royal Air Force ont effectué près de 1 300 sorties, plus de 2 200 heures et effectué 44 missions de combat.



Avec plus de 750 avions opérant à partir de 30 bases et navires à travers le monde, le F-35 joue un rôle essentiel dans la dissuasion intégrée des États-Unis et de ses alliés, insiste Lockheed Martin.



