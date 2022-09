Lockheed Martin : Un contrat de 311M$ avec l'armée américaine

(CercleFinance.com) - L'armée américaine a attribué à la Javelin Joint Venture un contrat de production de missiles Javelin et d'équipements et services associés d'une valeur totale de 311 millions de dollars.



Ce contrat prévoit l'acquisition de systèmes Javelin et le soutien à la production pour l'armée américaine et les clients internationaux que sont la Lituanie et la Jordanie.



Le contrat comprend également plus de 1.800 Javelins qui viendront réapprovisionner les munitions envoyées en Ukraine.



Le Javelin est développé et produit par la Javelin Joint Venture (JJV) entre Raytheon Missiles & Defense à Tucson et Lockheed Martin.



'La Javelin Joint Venture travaille en étroite collaboration avec l'armée pour répondre à ces demandes accrues et livrer ce système d'arme de précision critique aux clients nationaux et internationaux', a déclaré Dave Pantano, vice-président de la Javelin Joint Venture et directeur du programme Javelin de Lockheed Martin.



Javelin est un système d'arme polyvalent, portable par un seul homme, qui utilise la technologie de guidage des missiles 'tirer et oublier' offrant à l'utilisateur le plus haut niveau de survivabilité.



