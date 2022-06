Lockheed Martin : Teste ses technologies avec l'armée US

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir associé son système de gestion de combat DIAMONDShield à quatre noeuds VAWS (Virtualized Aegis Weapon System) déployés sur des centaines de kilomètres, lors d'un récent exercice militaire américain.



Baptisé Valiant Shield 2022, cet exercice-formation organisé tous les deux ans rassemble des milliers de militaires US et plus de 200 navires, aéronefs et véhicules terrestres. Il fait d'ailleurs partie intégrante de la stratégie de dissuasion conduite par l'U.S. Indo-Pacific Command's afin de prévenir les conflits dans la région.



Avec ses 14 ingénieurs sur le terrain, Lockheed Martin a introduit une série de scénarios offensifs et défensifs et a notamment pu tester l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre des processus de prise de décision rapide.



'Les commentaires en temps réel des opérateurs nous sont inestimables', explique Andrew Cook, responsable technique de Lockheed Martin pour Valiant Shield. ' En tant que partenaire de l'industrie, nous essayons constamment de comprendre les besoins les plus urgents, de concevoir des solutions et d'intégrer les commentaires sur ce que nous avons construit. Plus vite nous pourrons obtenir ces commentaires, plus vite nous pourrons mettre en place de nouvelles innovations ', a-t-il conclu.





