Lockheed Martin : Test réussi pour le nouveau missile sol-sol

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé que son missile sol-sol PrSM avait réussi son 4e test consécutif à l'occasion d'un essai de démonstration réalisé au Nouveau-Mexique (Etats-Unis).



' Le PrSM a été tiré depuis un lanceur HIMARS et a volé avec la précision attendue vers la zone cible où l'ogive a, une fois de plus, démontré sa précision et son efficacité ', a indiqué le constructeur. Le missile a parcouru 400 km entre son point de lancement et son point d'impact.



Le test portait notamment sur la trajectoire du missile, sa portée, sa précision, la létalité des ogives, ou son intégration au lanceur HIMARS. D'autres essais seront programmés lors de la seconde moitié de l'année, précise Lockheed Martin.



L'entreprise américaine affirme que la nouvelle génération de missiles sol-sol de précision ' offrira des capacités améliorées pour attaquer, neutraliser, supprimer et détruire des cibles en profondeur sur les champs de bataille.'





