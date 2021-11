Lockheed Martin : Succès des essais de missile PAC-3

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annoncé avoir atteint de nouveaux jalons dans le cadre de son programme de missile PAC-3 avec l'intégration des missiles PAC-3 MSE au sein du système de commande intégré pour la défense anti-aérienne et anti-missile de l'armée américaine (IBSC).



Au cours d'une série d'essais en vol réalisée le 4 novembre, deux missiles PAC-3 MSE ont été engagés avec succès depuis l'IBCS et ont intercepté des menaces de missiles balistiques tactiques (TBM) au-dessus de White Sands Missile Range, au Nouveau-Mexique.



Le PAC-3 MSE est doté d'un moteur offrant des performances accrues en altitude et en portée pour se défendre contre les menaces entrantes, y compris les missiles balistiques tactiques, les missiles de croisière et les avions.



