Lockheed Martin : Succès d'un test de roquette longue portée

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé vendredi soir avoir fait la démonstration avec succès de son GMLRS, soit un système de fusée à lancement multiple guidé à portée étendue de nouvelle génération, lors d'un essai réalisé au Nouveau-Mexique, en tirant l'obus depuis le lanceur HIMARS® de l'armée américaine.



' Ce test a permis de pratiquement doubler la portée de l'obus, tout en conservant la précision pour laquelle le GMLRS est connu ', a déclaré Jay Price, vice-président des tirs de précision chez Lockheed Martin Missiles and Fire Control.



' Lockheed Martin s'engage à faire progresser cette capacité critique dans un délai rapide pour notre client de l'armée, et ce test rapproche l'ER GMLRS de la mise en service', poursuit le responsable.



L'ER GMLRS a satisfait aux critères de réussite lors du premier test de 150 kilomètres concernant la trajectoire de vol, la portée étendue et la précision du lancement à l'impact. Le produit s'est également intégré avec succès à HIMARS et a atteint les performances globales des missiles.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.