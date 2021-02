Lockheed Martin : Sollicité par la FTC pour un projet d'achat

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir reçu une demande d'informations supplémentaires de la Federal Trade Commission (FTC) dans le cadre du processus d'examen réglementaire du projet d'acquisition d'Aerojet Rocketdyne Holdings.



'Nous travaillons en coopération avec la FTC dans le cadre de son examen de la transaction et nous continuons de nous attendre à terminer l'acquisition au cours du second semestre 2021', a indiqué Lockheed Martin.



L'acquisition d'Aerojet Rocketdyne devrait renforcer la capacité de Lockheed Martin à développer et à fournir des produits avancés dans le cadre des objectifs de sécurité nationale et d'espace civil.



La transaction restera ensuite soumise à l'approbation des actionnaires d'Aerojet Rocketdyne et à d'autres approbations, ainsi qu'aux conditions de clôture habituelles.



