Lockheed Martin : Série de changements dans l'organigramme

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé aujourd'hui que Bridget Lauderdale, actuelle vice-présidente et directrice générale de l'Integrated Fighter Group (IFG) de Lockheed Martin Aeronautics, a été nommée vice-présidente et directrice générale du Programme F-35 Lightning II.



Bridget Lauderdale succède ainsi à Greg Ulmer, qui a été promu vice-président exécutif de Lockheed Martin Aeronautics le 1er février. Doug Wilhelm, actuel vice-président par intérim et directeur général adjoint du programme F-35, est désormais titularisé à ce poste.



De plus, Bill Brotherton, qui a occupé le poste de vice-président et directeur général par intérim du F-35, a été nommé vice-président de la division Aeronautics Enterprise Performance.



Un successeur à Bridget Lauderdale dans ses fonctions de directrice générale de l'IFG sera nommé plus tard, précise Lockheed Martin. En attendant, OJ Sanchez, vice-président du programme F-22, est nommé vice-président et directeur général par intérim de l'IFG.



Ces changements entreront en vigueur le 12 avril.



